كلام نهائي، الأهلي يحسم مصير عمر كمال عبد الواحد

استقر مسئولو النادي الأهلي على استمرار عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد بعد أن كان مرشحا للرحيل نهاية الموسم الحالي حيث وافق الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي علي استمرار اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من أمريكا والتي شهدت تواجد أغلب الأعضاء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة التجديد لمديري المقرات والإدارات المختلفة وكذلك بحث التقرير الخاص بالنشاط الرياضي واعتماد أسماء المدربين في النشاط والعديد من الملفات الأخرى.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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