«التنسيقية»: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بما عبر عنه جموع المصريين اليوم والتأكيد على دعمهم للقيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

التنسيقية تؤيد القيادة المصرية

وأكدت التنسيقية على تأييدها لموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأضافت أنها تؤيد أي إجراءات أو تدابير تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضافت في بيان لها: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باعتبارها جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم تؤكد على الرسالة التي وجهها أبناء مصر من حضرها وريفها وهى إعادة استلهام لروح الاصطفاف الوطني الملحمي في الثلاثين من يونيو.

رفض مخطط تهجير الفلسطينين

واستكملت: إذ تؤكد التنسيقية أن المصريين على تنوعهم يقفون صفا واحدًا خلف القيادة السياسية في موقفها الشريف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، فإنها في الوقت نفسه تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في احترام قرارات الشرعية الدولية ووقف مخططات من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب وتقوض مسار السلام في الإقليم.

وقالت انها تعلن موقفها الراسخ المطالب بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

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