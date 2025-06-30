قادة في جيش الاحتلال: لا يوجد ما يمكن توجيهه لحماس بعد عامين من الحرب

نقلت صحيفة "هآرتس" عن قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة استنفدت، قائلين إنه "لا يوجد ما يمكن توجيهه لحماس بعد عامين من الحرب".

كما قال قائد عسكري إسرائيلي للصحيفة: إن وجود المحتجزين في غزة يقيّد عمل الجيش بشكل كبير ويخلق حالة من الضغط على القوات.

4 شهداء في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

وأعلن مجمع ناصر الطبي، عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الأمم المتحدة للسكان: الرضع في غزة على وشك الموت بعد نفاد حليب الأطفال

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن مئات من حديثي الولادة في الحضانات بمستشفى ناصر بـ غزة يواجهون خطر الموت الوشيك.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان: “حليب الأطفال نفد تماما في قطاع غزة وهم يواجهون خطر الموت”.

في سياق آخر، أعلنت سرايا القدس في مدينة جنين عن تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في نقطة عسكرية إسرائيلية على حاجز سالم العسكري، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

على صعيد متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 154 على التوالي، ولليوم الـ141 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد مستمر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

إسرائيل تغتال 3 من قادة "سرايا القدس" في طولكرم

وقالت الوكالة إن المدينة وضواحيها شهدتا أمس الأحد، تحركات مكثفة للقوات الإسرائيلية وفرق المشاة التي تمركزت في الشارع الرئيسي لضاحية أكتابا شرقي طولكرم، وأقامت حاجزًا طيارًا، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، واحتجزت عددًا منها.

كما داهمت القوات الإسرائيلية ضاحية ذنابة شرقي المدينة، وسط أعمال تفتيش واسعة، واحتجزت لساعات طويلة عددًا من الشبان بعد مداهمة منازلهم، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

في غضون ذلك، واصلت القوات الإسرائيلية فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، مع انتشار فرق المشاة والآليات العسكرية في الأزقة والمداخل، إلى جانب منع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة.

وفي الخليل، أصيب فلسطينيين اثنين، مساء الأحد، بجروح ورضوض جراء اعتداء نفّذه عدد من المستوطنين على المواطنين ومساكنهم في قرية سوسيا، جنوبي المحافظة.

ونقلت "وفا" عن الناشط الحقوقي أسامة مخامرة، قوله إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرية الواقعة ضمن تجمعات مسافر يطا، واعتدوا على الأهالي بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، في ظل حماية من القوات الإسرائيلية.

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