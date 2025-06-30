غيابات بالجملة، التشكيل المتوقع للهلال أمام مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية، استقر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويعاني الهلال عدة غيابات في صفوفه؛ أبرزها الثلاثي سالم الدوسري ومصعب الجوير وألكسندر ميتروفيتش.

وتلقى الهلال قبل هذه المباراة القوية ضربة موجعة بعد تأكد غياب النجم سالم الدوسري لفترة تصل إلى 4 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام باتشوكا ضمن دور المجموعات، ما يمثل خسارة كبيرة للفريق في ظل الحاجة إلى كافة الأوراق الهجومية لتجاوز عقبة مانشستر سيتي الصعبة.

التشكيل المتوقع للهلال أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

في خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: كايو سيزار، مالكوم فيليب، ماركوس ليوناردو.

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن ينطلق مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 غدا الثلاثاء، والموافق الأول من شهر يوليو القادم، وبخاصة في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



أزمة قبل مباراة الهلال ومانشستر سيتي

وقبل المواجهة بين الهلال ومانشستر سيتي طفت أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.



مانشستر سيتي والهلال

ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية سوف تحدد خلال الساعات الماضية، موقف مباراة مانشستر سيتي والهلال سواء بإقامتها في موعدها الرسمي أم تأجيلها لموعد آخر.

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