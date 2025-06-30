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موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي بدور الـ 16 في مونديال الأندية

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

كأس العالم للأندية، يصطدم  فريق الهلال السعودي في مباراة قوية بنظيره مانشستر سيتي صباح غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مباريات كأس العالم للأندية 2025.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025


من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 غدا الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو القادم، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


أزمة قبل مباراة الهلال ومانشستر سيتي 

وقبل المواجهة بين الهلال ومانشستر سيتي طفت أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.


 مانشستر سيتي والهلال 


ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

 

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية سوف تحدد خلال الساعات الماضية، موقف مباراة مانشستر سيتي والهلال سواء بإقامتها في موعدها الرسمي أم تأجيلها لموعد آخر.

 

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