ساقية الصاوي تنظم 3 حفلات في يوليو المقبل

أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي عن عدد من الحفلات لكبار الفرق الفنية، في فرعي الساقية بالشيخ زايد والزمالك.

كما أعلنت عن فتح باب حجز التذاكر، لعدد كبير من الحفلات، ومنها:

حفل الشاعر عمرو حسن، الذى من المقرر أن ينطلق في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 5 يوليو.

حفل فريق مسار إجباري، على مسرح الساقية بجامعة النيل بالشيخ زايد، في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو.

حفل فريق “أوتوستراد”، على مسرح الساقية بجامعة النيل بالشيخ زايد، وذلك في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 18 يوليو المقبل.

وكانت ساقية الصاوي، وضعت بعض الشروط لحضور الحفلات جاءت على النحو التالي:

قواعد دخول حفلات الساقية

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرةكاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

2- منع دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.

وتعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا وتعد نموذجًا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك.

وأنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي في عام 2003 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

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