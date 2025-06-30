مدرب الهلال السعودي: لا نخشى مواجهة مانشستر سيتي

تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي عن ثقته الكبيرة في نجوم "الزعيم" خلال مواجهة مانشستر سيتي، المقرر إقامتها، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويعد الهلال هو الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي تأهل للدور ثمن النهائي، بعدما جمع 5 نقاط احتل بها وصافة المجموعة الثامنة، ليضرب موعدا مع السيتي متصدر المجموعة السابعة.

انزاجي يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي

وقال إنزاجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنواجه أحد أقوى فرق العالم، ولكننا الهلال ولا يجب أن نخشى شيئا، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية، فقد أبلغت اللاعبين بأهمية الظهور بصورة جيدة، لأن مثل هذه المباريات تجعلنا ننمو ونصبح أفضل".



وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في المجموعة المتواجدة منذ يومي الأول، فهناك رغبة للتعلم والوصول إلى مستوى عالٍ من القوة والشراسة، وهذا ما يسعدني من هؤلاء اللاعبين".

وتابع: "صحيح أننا خسرنا قائدنا سالم الدوسري، ولكنها ستكون فرصة لبعض اللاعبين لإظهار ما لديهم بالمشاركة بدلا منه، وأبحث حاليا عن الخيار الأمثل للزج به ضد السيتي".

وأكمل حديثه: "لم أستقر على الطريقة التي سأخوض بها مباراة مانشستر سيتي، ولكنني أفكر في اللعب بـ3 مدافعين كما فعلتها من قبل مع الأندية التي دربتها، ولكنني سأحدد ذلك في التدريبات الأخيرة".

وعن مواجهة الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قال إنزاجي: "اللعب ضده يعد نوعا من التحفيز بالنسبة لي، فهو قدم فلسفة جديدة في عالم كرة القدم، وأعتقد أنه أفضل مدرب رأيناه في العقدين الماضيين".

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