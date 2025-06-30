الإثنين 30 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، بالتزامن مع تراجع أسعار الاونصة العالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 35 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

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