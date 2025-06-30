8 صور ترصد عرض "شلباية" بمهرجان الفرق المسرحية

بحضور جماهيري كبير، قدمت فرقة قصر ثقافة نجع حمادي، مساء أمس الأحد، عرض "شلباية"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

عرض شلباية

العرض تأليف بكري عبد الحميد، أشعار وإخراج محمد موسى، وتدور أحداثه في إطار درامي، حول حكاية شعبية متوارثة في قرى الصعيد، تروي مأساة شاب يقع فريسة الغواية، فيخسر شقيقه ووالدته وأرضه وسمعته، في إسقاط رمزي على ما يحدث حين يتخلى الإنسان عن القيم لصالح الشهوات.

فريق مسرحية شلباية

"شلباية" تمثيل: أدهم جابر، حنان بدر، معتز محمد، أيمن عبد المطلب، حنا عادل، كارم صديق، محمد عبد الرحيم، عاطف حسن، أحمد المرتضي، إيمان متولي، علا شورة، جبريل محمد، ملاك عبد النور، عبد الرحمن حسن، أحمد عبد الباري، رمزي فادي، مصطفى أحمد، محمد أدهم، خالد سيف، كارلوس ملاك، إياد محمد، ومحمد بريقع، سينوغرافيا طة الضوي، ألحان نصر الدين سيد.، ومخرج منفذ أدهم جابر.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان. وبحضور سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة المسرح.

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