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اقتصاد

3942 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب في مصر (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5275 جنيهًا “بيع”، 5228 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيهات “بيع”، 4575 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3942 جنيهًا “بيع”، 3921 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  36800 جنيهًا “بيع”، 36600 جنيهًا “شراء.

 

 

 

أسعار الذهب اليوم

 

 

وتشير توقعات المجلس العالمي للذهب إلى أن حوالي 95% من البنوك المركزية تخطط لتعزيز احتياطيات الذهب خلال العام الجاري، بينما يتجه 75% لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمسة المقبلة، حيث تعكس هذه المؤشرات هزة ثقة في النظام النقدي التقليدي بسبب التضخم والتوترات الجيوسياسية.

التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي

وفي ظل التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي بدلا من الدولار، فإن هناك عدة محركات رئيسية ساعدت على هذا الأمر، والتي يأتي في مقدمتها هيمنة المخاطر الجيوسياسية، حيث إن 81% من بنوك الأسواق الناشئة تعد التوترات الدولية عاملا حاسما مقابل 60% في الاقتصادات المتقدمة، وهذا بجانب تخطت مشتريات الذهب حاجز 1000 طن سنويا. 

ولم تقف المحركات عند هذا الحد، لأن التضخم يهدد الاقتصادات الناشئة بشكل كبير، لأن 84% من بنوك هذه الدول تصنف التضخم تهديدا رئيسيا، مقابل 67% في المتقدمة، ناهيك عن الحروب التجارية التي تزيد الضغوط أيضا، حيث يوجد 69% من الاقتصادات النامية تعتبر الرسوم الجمركية عاملا مؤثرا، مقابل 40% في المتقدمة. 

خطة مصر لاحتياطي الذهب

وبالنسبة لمصر، سجل رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زاد بقيمة 3.04 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.

 

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