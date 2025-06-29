آسر ياسين لصاحبة السعادة: والدتي كانت أكثر المعارضين لدخولي مجال التمثيل

كشف الفنان آسر ياسين معاناته مع أفراد عائلته عندما قرر أن يسلك طريق التمثيل، مؤكدا أن والدته كانت أكثر المعارضين لقراره، كما أن والده لم يشعر بالارتياح لهذه الخطوة.

وأضاف آسر خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة “dmc” أن شقيقه هو الذي لم يعترض على دخوله ذلك المجال، كما أنه بعد خطواته الأولى والتي حققت نجاحا لا بأس به، أصبح الجميع يقتنع باختياره لذلك المجال، الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا.

من جانب آخر، تعاقد النجم آسر ياسين على بطولة مسلسل “دم على نهد” الذي يأتي مكونا من 10 حلقات، والسيناريو والحوار لمحمد هشام عبيه والإخراج لمريم أحمدي والإنتاج لصادق الصباح.

وتدور فكرة «دم على نهد» حول مي الجبالي التي لم تكن تتوقع أن السَّبق الصحفي الذي ستحصل عليه عندما تحاور «السفاح» قبل إعدامه سيُغير حياتها بهذا الشكل.

ويبوح لها «السفاح» في كل لقاء بأسرار لم يعترف بها في التحقيقات، فتكشف لمي عن أشياء تجعلها تُشكك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

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