السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

آسر ياسين يتعاقد على بطولة مسلسل دم على نهد رفقة هند صبرى

آسر ياسين فيتو
آسر ياسين فيتو

اقتربت النجمة هند صبري من الانتهاء  من وضع اللمسات النهائية لمشاهد مسلسلها الجديد المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى الذي تحمل اسم «دم على نهد».

وتعاقد النجم آسر ياسين على العمل الذي يأتي مكونا من 10 حلقات، والسيناريو والحوار لمحمد هشام عبيه والإخراج لمريم أحمدي والإنتاج لصادق الصباح.

وتدور فكرة «دم على نهد» حول مي الجبالي التي لم تكن تتوقع أن السَّبق الصحفي الذي ستحصل عليه عندما تحاور «السفاح» قبل إعدامه سيُغير حياتها بهذا الشكل. 

 

ويبوح لها «السفاح» في كل لقاء بأسرار لم يعترف بها في التحقيقات، فتكشف لمي عن أشياء تجعلها تُشكك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

مسلسل البحث عن علا

 

فى سياق آخر تحدثت هند صبري عن  إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسلها الشهير “البحث عن علا”.

في هذا السياق قالت هند خلال لقائها في برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى: “حتى الآن لا يوجد شيء جديد، وأنا لست من هواة العمل على أجزاء جديدة من الأعمال بشكل كبير، ولكن لا أعلم ما تخبئه السنين”.

وأضافت: “علا شخصية بحبها جدًا وأصبحت أنا بكل تأكيد، فقد عشت معها نجاحات عديدة، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا”.

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ابراهيم عيسى آسر ياسين النجمة هند صبري الكاتب إبراهيم عيسى هند صبري محمد هشام عبية مسلسل البحث عن علا

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