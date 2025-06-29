بدء أعمال معاينات مشروعات "سكن كريم" غدًا في 7 مراكز بسوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة في 22 يونيو الجاري، وبالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، ومكتب دار الهندسة الاستشاري التابع لمجلس الوزراء، فقد تقرر أن يكون غدًا الاثنين 30 يونيو بداية أعمال المعاينات الفنية لمشروعات "سكن كريم" بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.



وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لتفعيل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية، والتي تعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة في الريف المصري، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتوفير السكن اللائق للمواطنين وفق معايير هندسية وإنشائية عالية الجودة.



يأتي ذلك ضمن المتابعة والإشراف المباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تسليم الكشوف الخاصة بالمنازل المدرجة في مشروع "سكن كريم" إلى ممثلي الوحدات المحلية في 7 مراكز من مراكز حياة كريمة بالمرحلة الأولى وهي " طما، والمراغة، وساقلتة، والمنشاة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام ".



وتهدف أعمال المعاينة إلى تحديد مدى صلاحية المنازل المستهدفة وأولويات التدخل لتحسين جودة السكن، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة معيشية آمنة وكريمة للأسر المستحقة، ضمن محور تحسين مستوى معيشة المواطنين الذي يعد أحد الركائز الأساسية لمبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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