محافظ سوهاج يتفقد معرض تسويق المنتجات الحرفية بحي الكوثر

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، معرض تسويق المنتجات الحرفية بحي الكوثر، وذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتورة شربات الصوينع رئيس حي الكوثر.

تفقد المحافظ قاعات عرض المنتجات داخل المعرض، وتشمل منتجات متنوعة في مجال تشكيل المعادن، من بينها "عربات يد (براويطات)، وماكينات لطحن الغلال، وأسرة حديدية"، ويأتي تشغيل المعرض في إطار خطة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، حيث تم ترسية المعرض على أحد الكيانات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، بقيمة إيجارية سنوية بلغت 145 ألف جنيه، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتشغيل الأصول غير المستغلة.

ووجّه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للعارضين، وتسهيل عملية الترويج والتسويق لمنتجاتهم من خلال تسهيل وضع شاشات عرض إعلانية في عدد من المواقع الحيوية للتعريف بالمنتجات وزيادة أعداد المترددين على المعرض، دعمًا للصناعات الحرفية المحلية.

كما تفقد "سراج" قطعة أرض فضاء مجاورة للمعرض، ووجه باستغلالها الاستغلال الأمثل وطرحها للاستثمار، بما يعزز من الخدمات المقدمة في المنطقة، ويدعم النشاط الاقتصادي بالحي.

وأكد "سراج" حرص المحافظة على دعم المشروعات الصغيرة والحرفية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنشيط الاستثمار المحلي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات الصعيد.

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