تفاصيل ومستندات فتح حساب المدخر الصغير في البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن تفاصيل حساب الشباب المدخر الصغير.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي المصري أن الأوراق المطلوبة لفتح حساب المدخر الصغير ما يلي:

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر وبأبسط الإجراءات

وفيما يخص مميزات الحساب فهي كالآتي:

الحد الأقصى لرصيد الحساب: 750 ألف جنيه مصري

الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي (سحب نقدي – حوالات صادرة – خصم حسابي... إلخ) 90 ألف جنيه مصري

الحد الأقصى لحركات الخصم الشهري ( سحب نقدي – حوالات صادرة – خصم حسابي... إلخ) 300 ألف جنيه مصري.

تأمين مجاني على الحياة للعميل

يستحق التأمين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد أدنى مبلغ 5000 جم وبحد أقصى للتأمين مبلغ 100 ألف جم

يتم دفع مبلغ التأمين وفقا لأقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاة.

التأمين سارٍ للعملاء من سن 15 وحتى 60 سنة.

بشرط ألا يقل سن العميل عن 15 سنة ولا يزيد على 50 سنة عند بدء التأمين.

إصدار محفظة فون كاش معفاة من (مصاريف الإصدار- مصاريف سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك بالمحفظة).

إمكانية شراء شهادات الاستثمار ( أ-ب-ج) خصما من الحساب وإضافة قيمة الشهادة والعائد عليه.

يتم احتساب العائد شهريا علي اقل رصيد دائن خلال الشهر والذي يزيد عن 3000 جنيه ويتم تعلية العائد المحتسب علي رصيد الحساب وفقا ودورية صرفه.

مصاريف فتح الحساب: مجانا

المصاريف الإدارية: مجانا

مصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر: مجانا

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

كشف الحساب الإلكتروني من خلال الأهلي نت / الأهلي موبايل: مجانا

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