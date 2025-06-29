محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق الكورنيش

أعلنت محافظة الإسكندرية عن الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي لإشارات عبور المشاة وتخطيط الحارات المرورية بالمنطقة من (تقاطع شارع ٤٥ وحتى المنتزة) بطول ١.٧ كم وتمت الأعمال تحت إشراف قسم التخطيط والبحوث الفنية بادارة مرور الإسكندرية.

يأتى ذلك في ضوء تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باستعداد الجيد لاستقبال موسم الصيف، واستكمالًا لمشروع توسعة الكورنيش أحد المشاريع القومية التي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية بطريق الكورنيش والذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

الجدير بالذكر أن أعمال تخطيط طريق الكورنيش تتم وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، مما يسهم في تقليل الحوادث من خلال تحديد خطوط مسارات السيارات، وقد تم مسبقًا تخطيط الاتجاهين البحري والقبلي بالكامل بداية من دوران المحروسة وحتى دوران ستانلي، وكوبري سيدي جابر طريق الكورنيش وكذلك تخطيط إشارات عبور مشاه (سوميد - فندق ٢٦ يوليو - وإشارة فندق الفور سيزون).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.