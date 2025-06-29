الأحد 29 يونيو 2025
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ساخرون

الحرب الإيرانية الإسرائيلية في كاريكاتير فيتو

الحرب الايرانية الاسرائيلية
الحرب الايرانية الاسرائيلية في كاريكاتير فيتو

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