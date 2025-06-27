استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، وفد البرلمان العربي، خلال زيارته إلي مدينة العريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد البرلمان العربي

ورحب محافظ شمال سيناء بأعضاء الوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضا الجهود المبذولة في احتواء الموقف في قطاع غزة، واستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحرك البرلمان العربي لدعم الجهود المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وللتأكيد على وحدة الموقف العربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية.

وكان في استقبال الوفد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وعدد من المسؤولين بمحافظة شمال سيناء، وممثلون عن الهلال الأحمر المصري، حيث اطّلع أعضاء الوفد على آليات استقبال وتجهيز المساعدات قبل دخولها إلى غزة، وزاروا مركز الإغاثة الرئيسي بمدينة العريش، الذي يمثل نقطة انطلاق أساسية للدعم العربي والدولي للقطاع.

وأكد محمد أحمد اليماحي رئيس الوفد أن الزيارة تعبّر عن موقف البرلمان العربي الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتعكس التقدير الكبير للدور المصري الإنساني واللوجستي في فتح الممرات الآمنة للمساعدات، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

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