مدير المسرح القومي يكشف مفاجأة عن أسعار تذاكر عرض "الملك لير" (فيديو)

كشف الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي موعد افتتاح العرض المسرحي "الملك لير" بطولة النجم يحيى الفخراني، موضحا أن العرض ينطلق يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو المقبل.

مدير فرقة المسرح القومي

وأضاف "الشيوي" خلال المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل العرض: "ميزانية مسرحية الملك لير هي الأكبر في تاريخ البيت الفني للمسرح لكن في حدود إمكانيات مسرح الدولة وبزيادة بسيطة".

أسعار تذاكر مسرحية الملك لير

وتحدث أيمن الشيوي عن أسعار تذاكر العرض قائلا: "حاولنا أن الصفوف الأولى بالعرض نزيد من سعر تذاكرها.. لكن توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة كانت أن تبقى الأسعار كما هي حتى دراسة أسعار التذاكر باستفاضة.. فنحن تذاكرنا كما هي وهي: 110 - 80 - 60 جنيها.. فهي خدمة ثقافية للمواطن بشكل كبير جدا وفرصة للجميع أن يشاهد الملك لير ويحضر العرض".

وأكد مدير فرقة المسرح القومي أنه فور الكشف عن مسرحية الملك لير تقدمت العديد من العروض من الدول العربية لتقديم المسرحية في هذه الدول.

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