ننشر نص مشروع القانون الجديد، "شباب النواب" تناقش تعديل قانون الرياضة
بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمود حسين بالاشتراك مع اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر برقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وفي بداية الاجتماع، اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة ٢٤ ساعة، لحين وصول التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون من جانب الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات، وذلك لتفادى أى ملاحظات من اللجنة الأولمبية الدولية.
كما دعت النائبة آية مدنى، إلي ضرورة التوافق والتنسيق في التعديلات مع اللجنة الأوليمبية والمعايير الدولية.
وبدوره أكد د محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة تستمر في المناقشة، مشيرا إلي أن مازال هناك فرصة أكبر أمام الحكومة في الجلسة العامة لتقديم أى مقترحات أو تعديلات.
وأكد حرص اللجنة علي التوافق في مشروع القانون مع معايير اللجنة الدولية وعدم المساس بالقوانين الدولية.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، أن هناك تعاون تام بين مجلس النواب والحكومة فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى تم إدخال تعديلات عليه حتى يكون متسقا مع الحركة الأولمبية الدولية.
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