الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ننشر نص مشروع القانون الجديد، "شباب النواب" تناقش تعديل قانون الرياضة

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فيتو

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمود حسين بالاشتراك مع اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر برقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وفي بداية الاجتماع، اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة ٢٤ ساعة، لحين وصول التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون من جانب الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات، وذلك لتفادى أى ملاحظات من اللجنة الأولمبية الدولية.

1000069990
1000069990
1000069991
1000069991
1000069992
1000069992
1000069993
1000069993
1000069994
1000069994
1000069995
1000069995
1000069996
1000069996


كما دعت النائبة آية مدنى، إلي ضرورة التوافق والتنسيق في التعديلات مع اللجنة الأوليمبية والمعايير الدولية.

1000069997
1000069997
1000069998
1000069998
1000069999
1000069999
1000070000
1000070000
1000070001
1000070001
1000070002
1000070002
1000070003
1000070003


وبدوره أكد د محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة تستمر في المناقشة، مشيرا إلي أن مازال هناك فرصة أكبر أمام الحكومة في الجلسة العامة لتقديم أى مقترحات أو تعديلات. 
وأكد حرص اللجنة علي التوافق في مشروع القانون مع معايير اللجنة الدولية وعدم المساس بالقوانين الدولية.

ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، أن هناك تعاون تام بين مجلس النواب والحكومة فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى تم إدخال تعديلات عليه حتى يكون متسقا مع الحركة الأولمبية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم الهنيدي اشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعايير الدولية اللجنة الأولمبية لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

مواد متعلقة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على زيادة الضريبة على السجائر

مجلس النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون تقنين وضع اليد بعد طلب الحكومة

وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب في الزاوية الحمراء

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

مصادر: 10 أعضاء بمجلس النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم لخوض انتخابات الشيوخ

الرئيس الإيراني يوجه رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

المزيد
الجريدة الرسمية