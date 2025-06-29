الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني يوجه رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد: إن بلاده مستعدة للتعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن طهران تسعى لفتح فصل جديد من العلاقات المبنية على الثقة والمصالح المشتركة مع دول الخليج العربي.

 

استقرار منطقة الخليج 

وأوضح الرئيس الإيراني في تصريحاته: "نؤمن بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بالحوار والتعاون الإقليمي، وليس بالتدخلات الخارجية أو التصعيد العسكري".

 

دعوة لطي صفحة الخلافات مع دول الخليج

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تمد يدها إلى جميع جيرانها في الخليج، داعيًا إلى إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة، بما يحقق التكامل الإقليمي ويعزز من مكانة الخليج عالميًا.

 

إشارة إلى تغير في السياسة الإقليمية

تأتي هذه التصريحات في ظل مناخ من التوتر الإقليمي، ووسط مؤشرات على تحولات في السياسة الخارجية الإيرانية تهدف إلى كسر العزلة، وتحقيق توازن في علاقاتها مع الدول العربية بعد سنوات من الخلافات والقطيعة.

ترحيب مشروط في بعض العواصم الخليجية

وفي أولى ردود الفعل غير الرسمية، اعتبرت بعض الأوساط الدبلوماسية في الخليج أن النية الإيرانية إيجابية، لكنها مرهونة بخطوات عملية تتعلق بـ"الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة".

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