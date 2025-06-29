الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جروسي: إيران دولة متقدمة نوويا ولا يمكن محوها بالعمل العسكري

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

قال رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أصبحت دولة متقدمة نوويًا، مؤكدًا أن أي عمل عسكري لن يستطيع محو هذا التقدم التقني.

 

الدعوة إلي الدبلوماسية مع إيران

وشدد “جروسي” على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، محذرًا من أن الاعتقاد بإمكانية إنهاء برنامج إيران النووي بالقوة غير واقعي وخطير.

 

توقيت حساس وتصعيد في المنطقة

تصريحات جروسي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والغرب، على خلفية الغموض بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني بعد الضربات الأمريكية.

 

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إيران من أن "الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لها" في حال لم ترجع إلى النظام العالمي.

ونفى ترامب في الوقت ذاته تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جروسي إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي برنامج ايران النووي الملف النووي الإيراني

مواد متعلقة

عضو بالكنيست: انتهاء الحرب مع إيران يفتح المجال لإبرام صفقة لإعادة الأسرى

ترامب: لا أعتقد أن إيران نقلت مخزون اليورانيوم قبل ضرباتنا

ترامب يهدد إيران بـ"الأسوأ" ويكشف قصة حافز الـ 30 مليار دولار كصفقة نووية

ads

الأكثر قراءة

طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير

بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا

كأس العالم للأندية، تعادل بين تشيلسي وبنفيكا ووقت إضافي لحسم المتأهل

تصفيق ورقص على المسرح، شيرين تشعل أجواء ختام مهرجان موازين بالمغرب (فيديو وصور)

تفاصيل جديدة عن مساعي الأهلي لضم خليفة وسام أبو علي

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في القاهرة والمحافظات

كأس العالم للأندية، إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

التطبيق أول يوليو، تعرف على نسبة زيادة المعاشات للفئات المستحقة

تعرف على نسبة ذوي الإعاقة في المساكن المدعمة من الدولة وفقا للقانون

أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم السبت 2025.6.28

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية