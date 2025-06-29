وزير البترول يتفقد مشروع "سكادا" لمراقبة تداول البوتاجاز

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي وتعزيز منظومات الرقابة على المنتجات البترولية، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "سكادا" بشركة بتروجاس، وذلك بعد استكمال جميع مراحله ليغطي كافة مواقع الشركة على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية تطبيق منظومة "سكادا" في منتج البوتاجاز باعتباره من السلع الاستراتيجية والحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من وصول أسطوانة البوتاجاز للمواطنين بالأوزان القياسية المعتمدة، وذلك في إطار استكمال منظومة التخزين والنقل والتوزيع.

هيئة البترول علي أتم الاستعداد لضمان تطوير منظومة تداول وتوزيع الغاز

وأشار بدوي إلى أن الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول على أتم الاستعداد لتقديم جميع أوجه الدعم لضمان استدامة تطوير منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز بما يضمن وصوله للمواطنين بسهولة ويسر وأمان.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من مدير المشروع وليد عبده بشركة ايبروم استشارى مشروع اسكادا، حول آلية عمل المشروع فى مراقبة التداول والأرصدة من كميات البوتاجاز لحظة بلحظة من أماكن الإنتاج المحلى والاستيراد إلى أمكان التعبئة والتوزيع.

ومن جانبه، أوضح المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أن مشروع الاسكادا يُمكّن من المتابعة اللحظية لأرصدة البوتاجاز في مختلف مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، وربطها مباشرة بغرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار إلى أن منظومة "سكادا" تعتمد على أحدث تقنيات التحول الرقمي في مراقبة الكميات المتداولة وضبط دورة العمل في القطاع.



كما استعرض فرحات خطة الشركة في التحول الرقمي لمنظومة البوتاجاز، والممتدة حتى عام 2028، والتي تتضمن عددًا من المشروعات التكميلية، أبرزها نظام قياس أرصدة البوتاجاز داخل الصهاريج (Tank Gauging System)، ومشروع مراقبة وإدارة السيارات الصهريجية، ومشروع إدارة بيانات معدات تعبئة أسطوانات البوتاجاز.



رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

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