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دين ودنيا

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

المجالس الفقهية من
المجالس الفقهية من وزارة الأوقاف، فيتو

نظمت  وزارة الأوقاف (318) مجلسًا فقهيًّا جديدًا في مختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "ضوابط بناء الأسرة في الإسلام.. ترسيخ القيم والقدوة الحسنة وأثره في تربية النشء"، وذلك ضمن برنامج "مجالس الفقه" الذي تتبناه الوزارة لنشر الفكر المستنير وتحصين المجتمع من الأفكار الهدّامة.

الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي والتوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف 

ويأتي هذا النشاط  في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي والتوعوي الذي تضطلع به الوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية التي تسعى إلى مواجهة التطرف اللاديني، لا سيما تراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منظور ديني معتدل.

 


وتهدف المجالس إلى بيان أهمية الأسرة في الإسلام ودورها المركزي في تربية النشء، مع تسليط الضوء على أثر القدوة الحسنة في تشكيل السلوك، وأهمية ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى الأبناء، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك. 


ويشارك في هذه المجالس نخبة من الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف، بما يضمن وصول الرسالة الدعوية إلى جمهور واسع بطريقة مبسطة وواضحة تحقق الهدف التوعوي والتربوي المنشود.

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الأسرة في الإسلام بناء الشخصية ضوابط بناء الأسرة مواجهة التطرف وزارة الأوقاف

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