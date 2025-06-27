الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات المترو بالقرب من محطة السيدة زينب

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جثة شاب علي شريط مترو الأنفاق بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات إخطارًا من الخدمات الميدانية يفيد بالعثور على جثة شاب على شريط مترو الأنفاق بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية ألقى بنفسه أسفل المترو، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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