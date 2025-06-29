زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

لا يمكن أن تفسر ما يحدث داخل نادي الزمالك إلا أنه مشهد عبثي من الطراز الأول، ليس له مثيل في أي نادٍ في العالم يرغب في تحقيق البطولات، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة تهدد شعبية هذا الكيان العظيم.

مجلس إدارة برئاسة حسين لبيب سلّم مفتاح النادي طواعية لمجموعة هواة ومغامرين ليكونوا طوق نجاة، ولكن للأسف ربما يكونون الحبل الذي يلتف حول رقبة مجلس الإدارة.

صدّروا للناس أن جون إدوارد، مدير التعاقدات الجديد، هو المنقذ، يفعل ما يحلو له مع فريق كرة القدم وكأن مجلس الإدارة ليس له دور من الأساس... جون إدوارد مجرد موظف، طلع أو نزل، ولكن في الأندية المحترفة هناك عمل مؤسسي تكون وظيفته الحفاظ على اسم وسمعة المكان الذي يمثله.

لجنة التخطيط - عفوًا لجنة التخريب - تدير الملف، وأنا على يقين بأنه عندما تحدث الكارثة والانهيار سيتنصل الجميع مما فعلوه وسيبحثون عن مبررات لهم، وأما الكيان فله رب يحميه!!

لا يوجد نادٍ في العالم يضم لاعبين ويستغني عن لاعبين بدون رؤية فنية... أُحضرت له أعظم صفقات في العالم وهو غير راضٍ عنها، فكيف سيكون الحال... وهل ضمن السيد إدوارد نجاح المدير الفني الذي سيجلبه لقيادة القلعة البيضاء؟

المنافسون يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز أمورهم وتجهيز معسكر الإعداد، والزمالك في سبات عميق... وأقصد هنا بالمنافسين الأهلي وبيراميدز.

وطالما أن الكابتن حسين لبيب ظروفه الصحية تمنعه من القيام بمهام عمله - متّعه الله بالصحة والعافية - فعليه الاعتذار حتى يتولى آخر المسئولية بدلاً منه، إنما ترك النادي بلا مجلس إدارة فهو أمر في غاية الخطورة... لا يعقل أن يكون مجلس الإدارة في كل أندية مصر هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يخص كل الملفات، عدا مجلس الزمالك الذي سلّم مفتاح النادي لهؤلاء المغامرين!

ميدو - وما أدراك ما ميدو - الذي ظهر في مؤتمر صحفي لنادي مصر المقاصة منذ أربع سنوات أو خمس، يعلن أنه سيقود فريق الكرة إلى العالمية، وللأسف الفريق الآن يصارع في دوري القسم الثالث - يعني بالبلدي سابقة خبراته سابقاه -.

أفيقوا قبل فوات الأوان... هناك تراجع شديد على كافة المستويات... والأمور تنذر بعواقب وخيمة لن يرحمكم التاريخ من تبعاتها... ربنا يستر على الزمالك.

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