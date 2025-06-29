مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الخامسة من سلسلة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية

تواصل مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع iQafé، تنظيم فعاليات سلسلة "الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية" التي تُعقد شهريًا.

حيث تنطلق النسخة الخامسة عبر الإنترنت اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية من مصر والعالم.



تأتي هذه النسخة ضمن الأنشطة التمهيدية استعدادًا لإطلاق هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمّية، المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2025، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) ومعهد الكمّية المفتوح (Open Quantum Institute - OQI).

وذلك بهدف تمكين الطلاب والباحثين في المنطقة من اكتساب مهارات وتقنيات متقدمة في علوم الكمّ.

تُفتتح الفعالية بعرض تقديمي يعرّف المشاركين بمحاور الهاكاثون والفرص التي يقدمها، يليه برنامج من المحاضرات العلمية التي تناقش أحدث التطورات في مجالات التعلم الآلي، التعلم الآلي الكمّي، وتقنيات التحسين، ويقدمها نخبة من المتحدثين الدوليين البارزين.

وتأتي هذه الجلسة استمرارًا لرؤية مكتبة الإسكندرية التي تهدف لدعم العلم، وتعزيز قدرات الأجيال الشابة في المجالات التقنية الحديثة، من خلال الشراكات الدولية وبناء جسور التعاون مع المؤسسات الرائدة عالميًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.