الأحد 29 يونيو 2025
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مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الخامسة من سلسلة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تواصل مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع iQafé، تنظيم فعاليات سلسلة "الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية" التي تُعقد شهريًا.

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حيث تنطلق النسخة الخامسة عبر الإنترنت اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية من مصر والعالم.


تأتي هذه النسخة ضمن الأنشطة التمهيدية استعدادًا لإطلاق هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمّية، المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2025، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) ومعهد الكمّية المفتوح (Open Quantum Institute - OQI).

وذلك بهدف تمكين الطلاب والباحثين في المنطقة من اكتساب مهارات وتقنيات متقدمة في علوم الكمّ.
تُفتتح الفعالية بعرض تقديمي يعرّف المشاركين بمحاور الهاكاثون والفرص التي يقدمها، يليه برنامج من المحاضرات العلمية التي تناقش أحدث التطورات في مجالات التعلم الآلي، التعلم الآلي الكمّي، وتقنيات التحسين، ويقدمها نخبة من المتحدثين الدوليين البارزين.

وتأتي هذه الجلسة استمرارًا لرؤية مكتبة الإسكندرية التي تهدف لدعم العلم، وتعزيز قدرات الأجيال الشابة في المجالات التقنية الحديثة، من خلال الشراكات الدولية وبناء جسور التعاون مع المؤسسات الرائدة عالميًا.
 

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