الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: أدعو الجميع إلى مواصلة العمل للارتقاء بوطننا

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ  الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو

وجدِّد الأزهر دعوته لأبناء الوطن بمواصلة العمل بجدٍّ ومثابرة، وبذل كل الجهود للارتقاء بوطننا العزيز، وبناء مستقبل يليق بتاريخه العريق، والوصول به إلى المكانة التي يستحقها بين الدول المتقدمة.

وتضرع شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولَى عزَّ ‏وجل أن يحفظ مصرنا العزيزة، وأن يقيَها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفِّق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهدي شعبها سبل القوة والرخاء والسلام ‏والاستقرار.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الطيب احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف ثورة 30 يونيو شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر فضيلة الامام الاكبر

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: أدعو الله أن يرفع الغمة عن إخواننا في غزة ويوحد صفوف المسلمين

شيخ الأزهر يستقبل سفير كندا بالقاهرة لبحث سُبُل تعزيز التعاون العلمي والدعوي

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

شيخ الأزهر يستقبل السفير الفرنسي ويعرب عن تقديره لموقف باريس من العدوان على غزة

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي ومصير رحيله

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

ضريبة جديدة على السجائر والكحوليات، نص تعديلات قانون «القيمة المضافة»

رؤساء مجلس الدولة وهيئة القضايا والنيابة الإدارية ومحكمة النقض يؤدون اليمين أمام السيسي

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

14 شرطا من السياحة للشركات للعمل بموسم العمرة الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الصف وأسماؤها

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

المزيد
الجريدة الرسمية