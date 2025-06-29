الأحد 29 يونيو 2025
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ملفات وحوارات

السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد.. الرئيس يؤكد أهمية مواصلة ترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء.. ويشيد بدور الهيئات القضائية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.

رؤساء الهيئات القضائية 

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية استقلال القضاء

كما أكد الرئيس على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

قرارات جمهورية

وأصدر  الرئيس السيسي القرار رقم 328 لسنة 2025، بتعيين المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 /7 /2025.

والقرار رقم 329 لسنة  2025، بتعيين المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1 /7 /2025.

والقرار رقم 330 لسنة 2025، بتعيين المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 /7/ 2025.

والقرار رقم 331 لسنة 2025 بتعيين المستشار/ أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 /7/ 2025

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