الأحد 29 يونيو 2025
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أخبار مصر

رؤساء مجلس الدولة وهيئة القضايا والنيابة الإدارية ومحكمة النقض يؤدون اليمين أمام السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

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اليمين القانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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