بعد اهتمام الأهلي بضمه، أسد الحملاوي يتمرد على ناديه

أعلن نادي شلوسك فروتسواف البولندي عن خروج لاعبه أسد الحملاوي من معسكر الفريق بدون إذن مسبق.

ودخل أسد الحملاوي لاعب نادي شلوسك فروتسواف البولندي بقوة ترشيحات تدعيم صفوف النادي الأهلي في الموسم الجديد.

بيان رسمي من نادي شلوسك فروتسواف البولندي بشأن اللاعب أسد الحملاوي

وأعلن النادي أن اللاعب أسد الحملاوي غادر معسكر الفريق الأول في ترزينيكا دون إذن مسبق، وهو سلوك غير احترافي ومخالف للعقد ولوائح الاتحاد بحسب بيان النادي.

وأضاف ان اللاعب ضغط مؤخرًا من أجل الرحيل، رغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا، ولم تصل للنادي عروض مالية مرضية أو تلبي شروطه.

و شارك في التدريبات والمباريات الودية، لكن غادر يوم السبت فجأة، في محاولة للضغط على النادي للموافقة على انتقاله بعد تلقّي عرض من نادٍ أجنبي.

ونستعرض في السطور التالية مسيرة اللاعب الفلسطيني المرشح بقوة لتدعيم صفوف الأهلي.

معلومات شخصية وناديه الحالي

الاسم الكامل: أسعد إسلام الحملاوي

الميلاد: 27 أكتوبر 2000 (24 سنة)

الطول: 1.88 متر

يلعب كمهاجم برأس الحربة، يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسويدية

ناديه الحالي: شلوسك فروتسواف البولندي، ارتدى القميص رقم 9

أداء الموسم الحالي (الدوري البولندي)

المشاركة: 16 مباراة

الأهداف: 7 أهداف (من ضمنها ثنائية أمام ليخ بوزنان)

دقائق لعب: حوالى 1059 دقيقة، بمعدل هدف كل ~151 دقيقة

مسيرته الاحترافية – أرقام للأندية (في الدوري المحلي فقط)

أنجيلهولمز (السويد): 16 مباراة – 4 أهداف

برايم بانكوك (تايلاند): 11 مباراة – 9 أهداف + 3 أسيست

إي كيه أوديفولد (السويد): 28 مباراة – 14 هدف + 2 أسيست

شلوسك فروتسواف (بولندا): 16 مباراة – 7 أهداف

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