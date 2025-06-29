الإيكاو يختتم ورشة عمل إدارة المخاطر للعاملين في مجال الشحن الجوي

اختتم اليوم مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالقاهرة "أكاديمية مصر للطيران للتدريب" فعاليات ورشة عمل بعنوان "إدارة المخاطر" للعاملين فى مجال الشحن الجوي، والتى عقدت فى الفترة من 22 حتى 25 يونيو الجارى لعام 2025.

وقد قام خالد فتحي المحاضر المعتمد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بتقديم ورشة العمل التى تناولت الطرق المختلفة لإدارة المخاطر بدءًا من إنشاء السياق ومروروًا بتحديد وتحليل وتقييم المخاطر وإجراءات التخفيف المختلفة ووسائل التواصل والتشاور والرصد والاستعراض لحماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل الغير مشروع والتهديدات المختلفة التي تؤثر عليه.

وأخيرًا فقد أعرب المتدربون عن سعادتهم بحضورهم أحد أهم الدورات التدريبية فى مجال أمن الطيران داخل أحد أكبر صروح التدريب في مجال الطيران فى أفريقيا والشرق والأوسط.

والجدير بالذكر أن مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالقاهرة يقدم العديد من الدورات التدريبية فى مجال أمن الطيران بشهادات مزينة بشعار الإيكاو ومحاضرين معتمدين من المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".

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