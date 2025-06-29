الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية

اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات

أقام عبد الغفار مغاورى المحامي، وكيلا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية.

مطالبات بمنحة استثنائية من أصحاب المعاشات 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة  وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها  مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق  مع غلاء الأسعار.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى • المعاشات المنصرفة أمين أصحاب المعاشات أموال صندوق المعاشات

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