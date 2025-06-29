بطريرك الأرمن الأرثوذكس ينعى وفاة الـ 18 فتاة على الطريق الإقليمي

نعى بطريرك الأرمن الأورثوذكس في مصر أشود مناتساكانيان؛ وفاة 18 فتاة اللاتي وافتهن المنية في حادث أليم على الطريق الإقليمي بالمنوفية.

وقالت البطريركية في بيان لها اليوم: "تتقدم بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر بخالص العزاء وعميق المواساة لأسر الفتيات الـ 19 اللاتي فجعنا في وفاتهن بحادث أليم على الطريق الإقليمي بالمنوفية؛ نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفتيات بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته؛ وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان".

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