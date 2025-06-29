دعم نفسي ولوجستي، الهلال الأحمر يقدم واجب العزاء ويزور مصابات حادث الطريق الإقليمي

تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، دفع الهلال الأحمر المصري بعدد من الفرق لتقديم الدعم النفسي واللوجستي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، ومتابعة حالة المصابات الثلاث بالمستشفيات وتلبية احتياجاتهم.

الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري

ووجهت الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، فرق الهلال الأحمر المصري، بزيارة أسر الضحايا في منازلهن والمشاركة في سرادق العزاء الرسمي المقام بقرية كفر السنابسة، لتقديم واجب العزاء ومواساة الأهالي، وتقديم خدمات الدعم النفسي لكافة الأسر.

وقامت الأخصائيات بفرق الدعم النفسي بزيارة الأمهات والأهالي فى بيوتهن للمواساة والمشاركة فى عزاء السيدات، وكذلك زيارة المصابات بالمستشفيات لمتابعة الحالات، وتلبية احتياجات أسر المصابات الثلاثة.

كما زارت فرق الدعم النفسي، منزل حبيبة محمد، إحدى مصابات الحادث، فور خروجها من المستشفى؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي لها والاطمئنان على حالتها الصحية، وتم توفير علاجها وتقديم المساعدات اللازمة.

فرق الهلال الأحمر المصري

وشاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، منذ صباح أول أيام العزاء، في إقامة سُرادق العزاء وتأمين الحشود، وتقديم الخدمات اللوجيستية والإسعافات الأولية اللازمة في حالة الطوارئ.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري عملها، حيث يتم دراسة حالة الأسر المنكوبة، لتقديم التدخلات والمساعدات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت السيدة انتصار السيسي قد وجهت الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا.

الجدير بالذكر، أن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية،قد توجهت أمس، إلى المستشفيات الثلاث اللاتي استقبلن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون، لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.