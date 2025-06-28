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أخبار مصر

قرينة السيسي توجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي ضحايا حادث المنوفية

قرينة الرئيس السيسي.
قرينة الرئيس السيسي. فيتو

عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن حزنها جراء حادث المنوفية.

وقالت قرينة الرئيس: “قلوبنا يعتصرها الألم على بناتى ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان”.

وأضافت: “وجهتُ الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا، إيمانًا بأن الدولة تقف دائمًا سندًا لأبنائها في الشدائد، وأن التكافل والتضامن هما قوتنا في مواجهة المحن..رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والثبات”.

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السيدة قرينة رئيس الجمهورية حادث المنوفية الهلال الأحمر المصري

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