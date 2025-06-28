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بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

حملة صحح مفاهميمك
حملة صحح مفاهميمك من وزارة الأوقاف، فيتو

أكدت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القيادة المتهورة واستهتار بعض السائقين بقواعد المرور يُعد جريمة في حق النفس والمجتمع، مشيرة إلى أن بعض السلوكيات المنتشرة على الطرق تعكس غيابًا خطيرًا للوعي الديني والإنساني.

وجاء منشور الوزارة ضمن حملة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها لمواجهة الانحرافات السلوكية والخطابية، حيث أشارت إلى أن البعض يتعامل مع الطريق وكأنه ملكية خاصة، معتبرًا السرعة الزائدة نوعًا من الشجاعة، في حين ينظر إلى الالتزام بقواعد المرور باعتباره نوعًا من "التعطيل"، وهو ما يفتح الباب أمام حوادث مأساوية قد تُزهق أرواحًا بريئة.

الأوقاف: من أخطر ما يشهده الشارع المصري يوميًا هو "قطع الإشارة" دون اكتراث

وأضافت الوزارة أن من أخطر ما يشهده الشارع المصري يوميًا هو "قطع الإشارة" دون اكتراث، بدعوى خلو الطريق أو عدم وجود رجل شرطة، مشددة على أن "مخالفة الإشارة ليست مجرد خطأ مروري، بل جريمة قد تقتل نفسًا"، مستشهدة بقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وقوله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ}، فضلًا عن توجيه النبي ﷺ بكفّ الأذى، وتحمله المسؤولية تجاه الآخرين بقوله: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته".

وأشارت الوزارة إلى أن تكرار مثل هذه السلوكيات، كالقيادة مع استخدام الهاتف المحمول أو تبرير الاستهتار بعبارات مثل "أنا حافظ الطريق" أو "أنا سايق كويس"، يعكس مفاهيم خاطئة ومتجذرة حول معنى القيادة، موضحة أن الطريق ليس مجرد مساحة للحركة، بل "ميثاق أمان" يجب احترامه من الجميع، وأن الالتزام بالقانون لا يجب أن يكون بدافع الخوف من العقوبة فقط، بل التزامًا دينيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا.

وزارة الأوقاف: "القيادة الآمنة ليست ضعفًا"

واختتمت وزارة الأوقاف منشورها بتأكيد أن "القيادة الآمنة ليست ضعفًا"، بل هي دليل وعي وتحضر وشجاعة حقيقية، داعية جميع المواطنين إلى أن يكونوا قدوة حسنة في سلوكهم على الطريق، وأن يتذكروا دائمًا أنهم "يحملون أرواحًا على أكتافهم"، وأن حياة الآخرين أمانة في رقابهم، سائلةً الله أن يحفظ الجميع ويجعل طرقاتنا أكثر أمنًا ورحمة.

يذكر أن محافظة المنوفية شهدت بالأمس حادث تصادم أدى إلى مصرع 19 شخصا منهم 18 فتاة من العاملين في المزارع. 

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