المشدد من 7 إلى 10 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة خطف زوجها في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف زوج الأولى والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه انتقاما منه بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكانت مباحث قسم شرطة حلوان تلقت بلاغا من عامل يفيد فيه بتعرضه للخطف على يد زوجته وآخر.

وقال المبلغ إنه نشبت خلافات بينه وبين زوجته قامت على أثرها بترك منزل الزوجية واتفقا على الطلاق إلا أنه ظل على تواصل معها بسبب نجله فكان يعطيها مصاريفه.

وأضاف المبلغ أنه يوم الواقعة ورد إليه اتصال هاتفي من زوجته تطلب منه أموال حتى تشتري ملابس ومستلزمات لطفلهما فوافق فاتفقت معها أن تنتظره بمنطقة حلوان في أحد الشوارع وأعطته العنوان وما أن ذهب إليها حتى وجد معها شخص آخر وبالاقتراب منهما قاما بدفعه داخل سيارة ثم أخذه المتهم الثاني إلى مكان صحراوي.

وأشار المبلغ إلى أن المتهم الثاني قام بالتعدي عليه بالضرب وحاول تقييده وسرق متعلقاته إلا أنه قاومه ونجح في الفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان واعترفت الأولى بتحريض الثاني على خطف زوجها انتقاما منه كونه يريد تطليقها.

واعترف المتهم الثاني أنه ارتكب الواقعة بعد أن أعطته المتهمة الأولى مبلغ مالي نظير قيامه بهذه المهمة.

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