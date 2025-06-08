كيف يواجه القانون جريمة خطف الصغار؟

ليست كل الجرائم تبدأ بصوت صراخ أو تكسير زجاج، بعضها يبدأ بلحظة صمت، وغياب طفل، فمنذ أن أصبح خطف الأطفال أكثر من مجرد حادثة فردية، تحوّل إلى "جرس إنذار" يرن في كل بيت، في كل شارع، ومع كل خبر عاجل. فالقضية لم تعد فقط عن طفل اختفى، بل عن مجتمع يبحث عن أمانه في وجه جريمة تتلون وتتوحش، وتخفي خلفها طيف جرائم أخرى: اتجار، انتقام، ابتزاز، أو حتى محو هوية.

ومع كل قصة خطف، يُفتح ملف القانون: كيف يردع؟ وأين يقف؟ وهل يكفي وحده؟

موقف القانون من خطف الأطفال

في التشريع المصري، لا مجال للتهاون مع جريمة خطف الأطفال. فالعقوبات تبدأ من السجن المشدد لعشر سنوات، لكنها لا تقف هناك. إذا استخدم الخاطف العنف أو ابتغى فدية، تتحول العقوبة إلى السجن المؤبد. أما إن ارتبط الخطف بجريمة جنسية، فالعقوبة قد تصل إلى الإعدام، بحسب نصوص قانون العقوبات.

وفي حالات الخطف الأقل وضوحًا – كاستبدال حديثي الولادة، أو نسب طفل إلى غير والديه – تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن، بما يعكس إدراك المشرع لخطورة تلك الأفعال على النسيج الاجتماعي.

وما يُميز جريمة الخطف أنها لا تُنسى. فهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وملفها لا يُغلق حتى لو مرت سنوات، ما دام المصير مجهولًا أو الألم حيًّا. وحين يقترن الخطف بالاتجار بالبشر – وهو سيناريو شائع أكثر مما نظن – يدخل قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010) على الخط، ليضع سقف العقوبة عند الإعدام إذا نتج عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.

كيف نحافظ على الأطفال من جرائم الخطف ؟

ورغم ما تبذله الدولة من جهود وتنسيق أمني، وتدخل فوري، وحملات توعية، إلا أن ردع الجريمة يبدأ من باب البيت، من انتباه أم، وتحذير مدرسة، وملاحظة عابر سبيل، فالوقاية ليست ترفًا، بل جدار أول. والخطر لا يحتاج أكثر من فرصة واحدة: باب غير مُغلق، أو لحظة غفلة.

والقانون صارم، نعم، لكن الجريمة لا تُهزم بالقانون فقط، بل بالوعي الذي يسبقها، وباليقظة التي تحاصرها، وبالمجتمع الذي يقرر ألا ينتظر الصفارة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.