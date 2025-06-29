ترقب وقلق أمام لجان الثانوية العامة قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بسوهاج (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا صباح اليوم الأحد لرصد توافد طلاب الثانوية العامة في محافظة سوهاج على لجان الامتحانات لأداء مادة اللغة الإنجليزية، وسط حالة من القلق والتوتر على وجوه الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 29/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

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