خليل مطران شاعر القطرين مصر ولبنان.. أدخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي.. أحب مي زيادة دون أن يراها.. وهذا رأي طه حسين فيه

خليل مطران، شاعر مرهف الحس والوجدان، لقب بشاعر القطرين مصر ولبنان، وبعد وفاة حافظ إبراهيم وأحمد شوقي أطلقوا عليه شاعر الأقطار العربية، هو أحد الرواد الذين أخرجوا الشعر العربي من أغراضه التقليدية والبدوية إلى أغراض حديثة تتناسب مع العصر، مع الحفاظ على أصول اللغة والتعبير، كما أدخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي عبر عن خواطره بأسلوب تأملي، وشعر في غاية الشفافية.

الولادة في لبنان

ولد خليل مطران في مثل هذا اليوم الأول من يوليو عام 1872 بمدينة بعلبك بلبنان لأم من أصل فلسطيني، تلقى تعليمه بالمدرسة البطريركية ببيروت، عشق القراءة ونظم الشعر وهو صغير محاولا الجمع بين الثقافة الغربية والثقافة العربية، حيث يرى أنه من هذا الجمع تنهض الأمم، ناهض فساد الدولة العثمانية والاستعمار الإنجليزي والفرنسي في العالم العربي، تعرض للاضطهاد وسافر إلى باريس لدراسة الأدب الفرنسي، ونظرا لاهتمامه بالسياسة والجهاد في سبيل الوطن انضم في باريس إلى جماعة تركيا الفتاة التي تناهض السلطان عبد الحميد ثم غادر فرنسا إلى مصر عام ١٨٩٢.

مطران يتوسط حافظ وشوقى



خليل مطران من أحد الرواد الذين أخرجوا الشعر العربي من أغراضه التقليدية والبدوية إلى أغراض حديثة تتناسب مع العصر، مع الحفاظ على أصول اللغة والتعبير، كما أدخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي.

الموجز في علم الاقتصاد

بدأ خليل مطران الكتابة ونشر الشعر في جريدة الأهرام، ثم أسس مجلة خاصة هي المجلة المصرية، ثم أصدر بعدها مجلة "الجوانب المصرية" اليومية والتي عمل فيها على تأييد ومناصرة الزعيم مصطفى كامل في حركته الوطنية واستمر إصدارها على مدار أربع سنوات متصلة، وعين بعد ذلك في إدارة الفرقة القومية ــ المسرح القومي حاليا ــ كما عهدت إليه وزارة المعارف المصرية خلال فترة إقامته في مصر بترجمة كتاب " الموجز في علم الاقتصاد " بالتعاون مع شاعر النيل حافظ إبراهيم.

طه حسين وصفه زعيم الشعر

قال عنه الدكتور طه حسين: خليل مطران هو زعيم الشعر العربي المعاصر، وأستاذ الشعراء العرب المعاصرين، ومن حمي حافظ إبراهيم من أن يسرف في المحافظة حتى يصيح شعره كحديث النائمين، وأحمد شوقى من أن يسرف في التجديد حتى يصبح شعره كهذيان المحمومين، أما مطران فقد كتب عن أحمد شوقي يقول "هو شاعر العبقرية، فرار الذكاء، يستمد وحيه من مشاركات عملية وتنبيهات فنية، ومن ناحيته يصف شوقى خليل مطران بأنه صاحب المنن على الأدب والمؤلف بين أسلوب الإفرنج في نظم الشعر ونهج العرب.

قدم خليل مطران للمكتبة العربية مؤلفات عديدة منها: ينابيع الحكم والأمثال، ديوان الخليل، وإلى الشباب، ومن قصائده: المساء، موت عزيز، الأسد الباكي، وفاء، الجنين الشهيد، المنتحر، الزنبقة، نيرون، فتاة الجبل الأسود، الطفل الظاهر، شيخ أثينا، بين القلب والدمع.

حب مي زيادة دون أن يراها

عندما أحب الكثير من الأدباء والكتاب الأديبة مي زيادة كان حب مي لـ خليل مطران هو الأغرب والأروع لأنهما لم يلتقيا أبدا وظل قلبها مأخوذًا به ومحب له طوال حياتها، ودامت المراسلات بينهما لعشرين عامًا منذ 1911 وحتى وفاة جبران في نيويورك عام 1931، واتخذت مراسلاتهما صيغة غرامية عنيفة وهو الوحيد الذي بادلته حبًا بحب وإن كان حبًا روحيًا خالصًا وعفيفا.

عاش للحاضر فى الحاضر

توفي خليل مطران بالقاهرة عام ١٩٤٩ ليدفن في مصر، فقال عنه د. محمد حسين هيكل: "عاش مطران للحاضر في الحاضر وجذب جيله ليجعله حاضرًا ولهذا تميز شعره وأسلوب تفكيره بالحيوية "، وقال عنه الشاعر صالح جودت: خليل مطران أصدق شعراء العرب تمثيلًا للقومية العربية.

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