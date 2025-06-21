قصور الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر الراحل علي نظير هويدي

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء لتكريم اسم الشاعر الراحل علي نظير هويدي، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وذلك بعد غد الاثنين في الثامنة مساء، بقصر ثقافة الإسماعيلية، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بمسيرة المبدعين والقامات الثقافية تقديرا لعطائهم الأدبي.

مسيرة الشاعر الراحل علي نظير هويدي

يدير اللقاء الشاعر جمال حراجي، ويتضمن حديثا عن السيرة الذاتية للشاعر الراحل، إلى جانب شهادات أدبية ونقدية حول أبرز أعماله بمشاركة الأدباء والشعراء د. حمدي سليمان، عبد الله علي نظير هويدي، وأحمد إسماعيل.

علي نظير هويدي

الشاعر علي نظير هويدي من مواليد عام 1944 بمحافظة الإسماعيلية، تخرج في كلية الحقوق جامعة الزقازيق، بدأ رحلته الأدبية في أوائل السبعينيات حين استقبله الأديب الكبير يحيى حقي الذى كان له بالغ الأثر في بلورة تجربته الشعرية.

عمل "هويدي" بالقوات المسلحة قرابة أربعين عاما، وتم اختياره من بين عشرة أدباء ساهموا في تأسيس باب جديد عرف حينها بـ"أدب الحروب الحديثة"، ولقبه الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي بـ"العم نظير".

حصل "هويدي" على جائزة زكريا الحجاوي في الأدب، وكرمته وزارتا الإعلام والثقافة عام 2002، وصدر له عدد من الدواوين الشعرية من أبرزها: أكتوبر والسنين، وغناوي في الهوا.

ورحل عن عالمنا في مايو الماضي، تاركا إرثا ثقافيا وشعريا مميزا.

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