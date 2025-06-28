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محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفي الجراحات المتخصصة بشبين الكوم

جانب من زيارة محافظ
جانب من زيارة محافظ المنوفية، فيتو

عقب تلقي واجب العزاء في شهداء الحادث الإقليمي بكفر السنابسة بمنوف، زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مصابي الحادث الأليم بمستشفي الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم، رافقه المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة.


وطمأن محافظ المنوفية علي الحالة الصحية لمصابي الحادث، موجهًا بالمتابعة المستمرة وتسخير الإمكانيات الطبية لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية العاجلة لهم، لافتًا الي ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم حتي تماثلهم للشفاء، كما أمر المحافظ بتوفير إقامة وإعاشة كاملة لمرافقي الحالات. 


وأوضح محافظ المنوفية أنه فور وقوع الحادث تم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وفي استجابة فورية لمطالب الأهالي، أمر المحافظ بنقل المصابين إلى مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم لإجراء الفحوصات الشاملة والجراحات الدقيقة لهم، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء والمصابين والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.

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