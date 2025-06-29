الأحد 29 يونيو 2025
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بديل المستورد، إنتاج ورق كرتون صديق للبيئة من مخلفات نخيل البلح

ورق كرتون صديق للبيئة،
ورق كرتون صديق للبيئة، فيتو

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

كرتون النخيل ورق كرتون صديق للبيئة من مخلفات نخيل البلح

نجح المركز القومي للبحوث، من خلال جهود الدكتور محمد لطفي حسن، الباحث بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية، في تطوير منتج مبتكر يُعرف بـ"كرتون النخيل  Palmacart"، وهو ورق كرتون متعدد الطبقات يُصنّع من مخلفات نخيل البلح.

المشروع يعتمد على خامات وكيماويات محلية 100%، ويُطبق بتكنولوجيا متاحة قابلة للتنفيذ الصناعي، مع التزام تام بالمواصفات القياسية.

المنتج يُسهم في:
خفض الفاتورة الاستيرادية بما يقارب 109 مليون دولار سنويًا
تقليل التلوث البيئي
توفير بدائل وطنية عالية الجودة لصناعة الكرتون والأكياس الورقية

الاستخدامات:
إنتاج الكرتون متعدد الطبقات
إنتاج الأكياس الورقية

 

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التعليم العالي الصناعات الكيماوية القومي للبحوث المركز القومي للبحوث بديل المستورد وزارة التعليم

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