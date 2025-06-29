بديل المستورد، إنتاج ورق كرتون صديق للبيئة من مخلفات نخيل البلح

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

كرتون النخيل ورق كرتون صديق للبيئة من مخلفات نخيل البلح

نجح المركز القومي للبحوث، من خلال جهود الدكتور محمد لطفي حسن، الباحث بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية، في تطوير منتج مبتكر يُعرف بـ"كرتون النخيل Palmacart"، وهو ورق كرتون متعدد الطبقات يُصنّع من مخلفات نخيل البلح.

المشروع يعتمد على خامات وكيماويات محلية 100%، ويُطبق بتكنولوجيا متاحة قابلة للتنفيذ الصناعي، مع التزام تام بالمواصفات القياسية.

المنتج يُسهم في:

خفض الفاتورة الاستيرادية بما يقارب 109 مليون دولار سنويًا

تقليل التلوث البيئي

توفير بدائل وطنية عالية الجودة لصناعة الكرتون والأكياس الورقية

الاستخدامات:

إنتاج الكرتون متعدد الطبقات

إنتاج الأكياس الورقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.