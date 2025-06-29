الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مالك عقار مصاب بشروخ وتصدعات لسماع أقواله

انهيار عقار؛ فيتو
انهيار عقار؛ فيتو

أمرت نيابة الساحل باستدعاء مالك عقار مصاب بشروخ وتصدعات، لسماع أقواله ومعرفة تاريخ آخر مرة تم عمل ترميم له.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم جدا يعود بنائه لأكثر من 100 عام ومحمل على عروق خشبية ومتهالك ومائل ولا يصلح للسكن.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود عقار به شروخ وتصدعات وآيل للسقوط بحي شبرا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العقار.


وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ موجود في شارع الترعة البولاقية بحي شبرا مكون من 4 طوابق وتبين أنه مصاب بشروخ وتصدعات ويسكن به 4 أسر.

وتم فرض كردون أمني حول العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الساحل غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة القاهرة

مواد متعلقة

تحقيقات النيابة: أعمال إصلاح وراء انهيار سلم عقار في المطرية

الأكثر قراءة

انخفاض طن النترات العادي 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

جون إدوارد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن المهاجم الأجنبي

موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)

طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير

بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خطوات صيانة مكيف السيارة لتجنب الأمراض الخطيرة

البتلو يتراجع 10.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

6 حالات تؤدي إلى إلغاء رخصة المحل العام وفقا للقانون، تعرف عليها

خطوات صيانة مكيف السيارة لتجنب الأمراض الخطيرة

انخفاض طن النترات العادي 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على الخدمات الجديدة للإنترنت البنكي في CIB

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية