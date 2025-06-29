استدعاء مالك عقار مصاب بشروخ وتصدعات لسماع أقواله

أمرت نيابة الساحل باستدعاء مالك عقار مصاب بشروخ وتصدعات، لسماع أقواله ومعرفة تاريخ آخر مرة تم عمل ترميم له.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم جدا يعود بنائه لأكثر من 100 عام ومحمل على عروق خشبية ومتهالك ومائل ولا يصلح للسكن.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود عقار به شروخ وتصدعات وآيل للسقوط بحي شبرا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العقار.



وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ موجود في شارع الترعة البولاقية بحي شبرا مكون من 4 طوابق وتبين أنه مصاب بشروخ وتصدعات ويسكن به 4 أسر.

وتم فرض كردون أمني حول العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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