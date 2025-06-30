الإثنين 30 يونيو 2025
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انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

أبو عمر السوري، فيتو
أبو عمر السوري، فيتو

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الضفة الغربية إيران سوريا ولبنان شمال الضفة الغربية فلسطين غزة

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