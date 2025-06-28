السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مسعد ينفرد بقرار تسمية مولودته من بسمة، ملخص الحلقة 11 من "فات الميعاد"

مسلسل فات الميعاد،
مسلسل فات الميعاد، فيتو

 

تواصل قناة dmc ومنصة WATCH IT عرض مسلسل "فات الميعاد"، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، وعرضت اليوم الحلقة 11 من العمل، والتي شهدت تطورات في الأحداث.

 

بدأت الحلقة الحادية عشرة بولادة "بسمة" وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة أسماء أبو اليزيد لطفلتها، وتقرر أسرتها إبلاغ زوجها "مسعد" والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي، بخبر الولادة ليتمكن من رؤية مولودته.

 

يلتقي "مسعد" بزوجته "بسمة" عقي الولادة، وتخبره بأنها ترغب في إطلاق اسم "ريم" على المولودة، ويُبدي "مسعد" موافقته.

 

كما يحاول "مسعد" استمالة "بسمة" للعودة معه إلى المنزل والعدول عن قرار الطلاق، لكنها ترفض.

 

تصاعد الأحداث

 

تتصاعد الأحداث بذهاب "مسعد" إلى منزل عائلة "بسمة" ليأخذ الطفلة لتسجيلها رسميًا وتطعيمها، ويرفض اصطحاب أيا من أفراد عائلة "بسمة" معه، ويخالف اتفاقه معها ويطلق اسم "عبلة" على الطفلة، تيمنًا بوالدته التي تجسد دورها الفنانة سلوى محمد علي، الأمر الذي يثير غضب "بسمة" وتتوعده بمواجهة شديدة خلال الفترة المقبلة.

 

 

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

 

 

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

 

 

مسلسل "وفات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم، ومدير التصوير زكي عارف، وإشراف فني وديكور رضوى شعبان، وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي، ومونتاج سامح أنور، ومنتج فني محمد عبد الحفيظ، وإشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.

 

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