فنانون يغيبون عن ماراثون رمضان 2026.. القائمة تضم هنيدى ومكى وعمرو سعد وآخرين.. والشركات تلاحق الناجحين في الموسم الماضي

على الرغم من أن السباق الدرامى لشهر رمضان الماضى لم يمر عليه سوى أقل من ثلاثة أشهر فقط، إلا أن الملامح الأولية للسباق الدرامى الرمضانى الجديد ٢٠٢٦ بدأت تتشكل بوضوح، خاصة مع تهافت بعض شركات الإنتاج للتعاقد مع النجوم الذين حققوا النجاحات الكبيرة خلال السباق السالف.

وفى المقابل اختار بعض النجوم الحصول على إجازة لمدة عام من المنافسة الدرامية الطاحنة، فى الوقت الذى أجبر البعض الآخر على عدم المشاركة فى السباق المقبل لعدم تحمس المنتجين له.

البداية مع الفنان محمد هنيدي، الذى اختار أن يختفى عن السباق الدرامى القادم، بعدما قدم هذا العام بطولة مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، ولم يحقق العمل النجاح الكبير الذى اعتاد عليه الجمهور بأعمال هنيدى الدرامية والسينمائية، ومن المفترض أن يكتفى هنيدى ببعض المشاركات السينمائية خلال عام 2026.

أما الفنان عمرو سعد فيغيب أيضًا عن المنافسة الدرامية لشهر رمضان المقبل، حيث لم يتعاقد حتى الآن على بطولة عمل جديد، بالرغم من السخاء الإنتاجى الذى كان يتلقاه خلال الأعوام الماضية، كما أن الانتقادات التى واجهها مسلسله الأخير «سيد الناس»، جعلته يفكر فى الحصول على قسط من الراحة لإعادة حساباته الفنية.

وقرر الفنان أحمد مكى أيضًا عدم المشاركة فى المنافسة الدرامية لشهر رمضان 2026، بعد أن شارك هذا العام بمسلسل «الغاوي»، ولم ينل العمل إعجاب الجمهور، حتى أن البعض طالبه بإعادة تقديم أجزاء جديدة من مسلسل «الكبير أوي»، إلا أن مكى قرر الابتعاد عن الدراما التليفزيونية والعودة إلى السينما التى هجرها منذ أكثر من عشر سنوات، على أن يعود إلى الشاشة الصغيرة مجددا بعمل فنى مختلف.

وبالرغم من الغياب المستمر للفنان يوسف الشريف عن المنافسة الدرامية، والتى كان أحد روادها لسنوات طويلة، إلا أنه سوف يغيب أيضًا عن المنافسة الرمضانية القادمة، خاصة وأن مسلسل «الراكون»، الذى كان يحضر لتصويره، قد تعثر لعامين متتالين، حتى تم إلغاء المشروع بشكل كامل، ولم يبحث يوسف عن سيناريو جديد ليعود من خلاله، وفضل أن يلتقى بجمهوره من خلال فيلم سينمائى جديد، يعكف على تصويره حاليًا.

أما الفنان عمرو يوسف فاختار أيضًا الابتعاد عن المنافسة الرمضانية خلال السبعة أعوام الماضية، حيث كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل «طايع»، الذى عرض فى شهر رمضان 2018، ويستمر عمرو فى الغياب عن المنافسة الدرامية الرمضانية، بالرغم من تلقيه العديد من العروض خلال الأيام القليلة الماضية، وقرر التركيز فى بعض المشاريع السينمائية التى حقق فيها نجاحا كبيرًا.

وعلى الجانب الآخر يغيب الفنان حسن الرداد أيضًا عن السباق الرمضان المقبل، بعدما قدم هذا العام مسلسل «عقبال عندكوا» بمشاركة زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، ولم يحقق المسلسل النجاح المنشود، كذلك الحال بالنسبة للفنان محمد رجب، الذى يغيب أيضًا فى شهر رمضان 2026، بالرغم من وجوده خلال هذه العام بمسلسل «الحلانجي».

وبالرغم من النجاح الذى حققه الفنان آسر ياسين ومى عز الدين خلال هذا العام بمسلسل «قلبى ومفتاحه»، إلا أنه لم يتعاقد أى منهما على أعمال درامية لشهر رمضان المقبل، وقد يغيب الثنائى عن المنافسة، خاصة أن آسر ياسين قرر الاهتمام بشكل أكبر بالأعمال السينمائية، ومن المفترض أن يشارك فى بطولة عمل سينمائى ضخم خلال الفترة المقبلة.

نقلا عن العدد الورقي..

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