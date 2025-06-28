حزب مصر أكتوبر: 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأعادت بناء الدولة (صور)

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو تمثل لحظة مجيدة في تاريخ الوطن، حين خرج ملايين المصريين دفاعًا عن هويتهم ومؤسسات دولتهم، ورفضًا لحكم جماعة كانت تسعى لاختطاف مصر لصالح أجندات مشبوهة.

ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

وأضافت مديح، خلال الصالون الثقافي للحزب، الذي عقد اليوم السبت، بحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد مؤسسي حركة تمرد، وبمشاركة عدد من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب، أن ما تحقق في 30 يونيو لم يكن مجرد تغيير سياسي، بل كان بمثابة تصحيح لمسار أمة بأكملها، وإعادة توجيه البوصلة نحو الدولة الوطنية التي تقوم على التعددية والمواطنة، وتحترم القانون والمؤسسات.

وأكدت أن هذه الثورة المباركة حافظت على مصر آمنة مستقرة في منطقة تموج بالصراعات والتوترات، مشيرة إلى أن ما شهدته المنطقة من تفكك وانهيارات خلال العقد الماضي يُظهر بوضوح قيمة ما أنجزه المصريون حين اصطفوا خلف جيشهم لإنقاذ وطنهم من مصير مجهول.

وشددت مديح على أن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، انحاز بوضوح وكامل الشجاعة لإرادة ملايين المصريين، مؤكدًا أن القوات المسلحة كانت وستظل درع الوطن وسنده في الأوقات العصيبة، وأن انحيازه التاريخي يومها كان نقطة فارقة في مسار الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة أثبت أن المصريين كانوا على حق، فقد صمدت الدولة المصرية رغم كافة التحديات، وتمكنت من الحفاظ على مؤسساتها، والمضي قدمًا في مشاريع البناء والتنمية، بفضل قيادة وطنية مؤمنة بقدرة هذا الشعب على تجاوز الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.