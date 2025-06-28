السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

والدة ضابط إسرائيلي: أبناؤنا منهكون والعصيان يتفشى بين الجنود في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

كشفت والدة ضابط إسرائيلي يخدم في قطاع غزة عن تدهور الروح المعنوية بين الجنود، مشيرة إلى أن أبناءهم "منهكون جسديًا ونفسيًا" جراء طول أمد العمليات العسكرية وشدة المعارك.

 

اتساع رقعة العصيان داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وبحسب تصريحها، فإن حالة من "العصيان الواسع" بدأت تنتشر في صفوف القوات، في إشارة إلى تزايد حالات الرفض والتمرد على الأوامر العسكرية بسبب سوء الأوضاع الميدانية.

 

صدمة في الداخل الإسرائيلي بسبب تصريحات والدة الضابط الإسرائيلي

تصريحات والدة الضابط أثارت ضجة داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، وسط تساؤلات حول قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في العمليات دون معالجة الأزمات الداخلية المتفاقمة.

 

وأصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، بيانًا منذ قليل أكدت فيه على أن وقف الحرب مصلحة إسرائيلية إما أن ننهيها اليوم أو نغرق في وحل غزة

وتابعت: الحرب ربما بدأت كحرب مشروعة، ولكنها اليوم تحولت لحرب بدوافع سياسية، ونرى المتطرفين في الحكومة يمنعون عودة المختطفين.

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